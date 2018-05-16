Son dakika: Kerkük'teki seçim merkezi silahlı kuşatma altında

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın bitirilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilen seçimlerin ardından, Kerkük'te gergin bekleyiş sürüyor. Seçimlere hile karıştırıldığını belirten Türkmenler, Kerkük-Bağdat karayolunu trafiğe kapattı. Kentteki gösterilere işaret eden Araplar da "oy pusulalarının elle sayılması" yönündeki taleplerin yerine getirilmemesi durumunda gerginliğin tırmanışa geçebileceği uyarısında bulundu.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ise Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması talimatını verdiğini söyledi. Öte yandan resmi sonuçları açıklanmayan seçimlerin basına yansıyan sonuçlarında, Şii lider Mukteda es Sadr'ın önde olduğu açıklandı.