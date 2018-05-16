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Son dakika: 'teki merkezi silahlı kuşatma altında

Son dakika haberi... 'ın kentinde gerginliği devam ediyor. 'teki Türkmenler seçim merkezleri önündeki grevlerine devam ediyor. Yaşanan olaylardan sonra Seçim Komisyonu'ndan gelen açıklamaya göre, Kerkük'teki seçim merkezi silahlı kuşatma altında olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 17:07 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 17:18
Son dakika: Kerkük'teki seçim merkezi silahlı kuşatma altında

'ta terör örgütü 'ın bitirilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirilen lerin ardından, 'te gergin bekleyiş sürüyor. Seçimlere hile karıştırıldığını belirten Türkmenler, -Bağdat karayolunu trafiğe kapattı. Kentteki gösterilere işaret eden Araplar da "oy pusulalarının elle sayılması" yönündeki taleplerin yerine getirilmemesi durumunda gerginliğin tırmanışa geçebileceği uyarısında bulundu.

Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ise Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Kerkük'te oyların yeniden sayılması talimatını verdiğini söyledi. Öte yandan resmi sonuçları açıklanmayan seçimlerin basına yansıyan sonuçlarında, Şii lider Mukteda es Sadr'ın önde olduğu açıklandı.

Kerkük’te Türkmenlerden seçim protestosu
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Son dakika: Kerkük'teki seçim merkezi silahlı kuşatma altında
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