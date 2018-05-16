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"Rus savaş gemileri 'de devamlı nöbette olacak"

Devlet Başkanı , Kalibr füzeleriyle donatılmış gemilerini 'de aralıksız nöbette tutacağını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 16:28
Rus savaş gemileri Akdeniz'de devamlı nöbette olacak

Devlet Başkanı , Kalibr füzeleriyle donatılmış Rus savaş gemilerinin, 'de sürekli nöbette olacağını bildirdi. Putin, Rusya yetkilileriyle Soçi'de yaptığı görüşmede, uzun mesafeli deniz tatbikatlarının ve seyirlerinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

TERÖRİSTLERİN SURİYE'DE SALDIRIDA BULUNMASI RİSKİNE KARŞI

Bu yıl içerisinde toplam 102 gemi ve denizaltı seferinin planlandığını anlatan Putin, "'deki uluslararası teröristlerin saldırı yapma riskinin devam etmesi nedeniyle Kalibr füzeleriyle donatılmış Rus savaş gemileri Akdeniz'de sürekli nöbette olacak." dedi.

Yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik menzile sahip Rus yapımı Kalibr füzeleri, Suriye'de ilk kez Ekim 2015'te kullanılmıştı.

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"Rus savaş gemileri Akdeniz'de devamlı nöbette olacak"
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