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Son dakika! 'ye tepki yağarken bir ülke daha 'te elçilik açtı

Reuters haber ajansı, 'nin 'te büyükelçilik açmasının ardından Guatemala'nın da bugün kentte elçiliğini açtığını duyurdu. 'da ABD'den en çok yardım alan ülkelerinden biri olması dolayısıyla Guatemala'nın Kudüs kararında ’ın yanında durduğu ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 11:24
Son dakika! ABD'ye tepki yağarken bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı

'den sonra Guatemala'nın da 'deki Büyükelçiliğini 'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.



Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala'dan geldi.

GUATEMALA DEVLET BAŞKANI KUDÜS'TE!

Guatemala Devlet Başkanı Morales, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı için bugün 'e gitti.

AA'nın haberine göre, Morales'in bu tartışmalı adımı atmasında, Guatemala'nın ABD'den önemli miktarda mali yardım almasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı "ABD tehdidinin" etkili olduğu yorumları yapılıyor.

Babasının küçük cadısı!

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Son dakika! ABD'ye tepki yağarken bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı
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