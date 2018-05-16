Son dakika! ABD'ye tepki yağarken bir ülke daha Kudüs'te elçilik açtı

ABD'den sonra Guatemala'nın da Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararında, ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor.





Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun itirazına rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala'dan geldi.

GUATEMALA DEVLET BAŞKANI KUDÜS'TE!

Guatemala Devlet Başkanı Morales, Kudüs'teki büyükelçiliğin açılışı için bugün İsrail'e gitti.

AA'nın haberine göre, Morales'in bu tartışmalı adımı atmasında, Guatemala'nın ABD'den önemli miktarda mali yardım almasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı "ABD tehdidinin" etkili olduğu yorumları yapılıyor.