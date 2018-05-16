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, ülkesinin yaptığı katliama karşı ayakta!

İsrail askerlerinin 'de yaptığı katliama karşı yüzlerce li sokağa döküldü. Tel Aviv’de caddelere çıkıp trafiği kapatan yüzlerce Tel Avivli, ellerinde üzerinde “Gerçek mermi kullanmayı bırak” pankartları taşıdı ve “Araplar ve Yahudiler düşman olmayı reddediyor” sloganları attı.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 11:17
Tel Aviv, ülkesinin yaptığı katliama karşı ayakta!

'nin İsrail sınırında Filistinli mültecilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail'in yaptığı katliam, başkent 'de protesto edildi.

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Tel Aviv, ülkesinin yaptığı katliama karşı ayakta!
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