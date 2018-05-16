Tel Aviv, ülkesinin yaptığı katliama karşı ayakta!
İsrail askerlerinin Gazze'de yaptığı katliama karşı yüzlerce Tel Avivli sokağa döküldü. Tel Aviv’de caddelere çıkıp trafiği kapatan yüzlerce Tel Avivli, ellerinde üzerinde “Gerçek mermi kullanmayı bırak” pankartları taşıdı ve “Araplar ve Yahudiler düşman olmayı reddediyor” sloganları attı.
Giriş Tarihi: 16.5.2018 11:17
Gazze'nin İsrail sınırında Filistinli mültecilerin 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail'in yaptığı katliam, başkent Tel Aviv'de protesto edildi.