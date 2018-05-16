Washington Büyükelçisi Türkiye'ye döndü, bu açıklamayı yaptı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, THY'ye ait tarifeli uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'nda, Ankara'ya hareketinden önce basın mensuplarının sorularını cevapladı.

MESAJLARIMIZ DİKKATE ALINMADI

Serdar Kılıç, 20 saatlik bir rötar ile 10 saatlik bir yolculuktan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. Gazze'de yeni bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Kılıç, "Kudüs kararı bağlamında çoluk çocuk, yaşlı genç dinlemeden, insanların üzerine ateş açılıyor, insanlar katlediliyor. Bu olayların bu noktaya geleceğini Amerikan yönetimi tarafından Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasından çok önce başlamak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız elimizden geldiğince bizler her düzeyde Amerikan makamlarına iletmeye başladık. Aklı selim düzeydeki bu mesajlar maalesef çok fazla dikkate alınmadı. Tarihi gerçeklere uymayan 3 din açısından Kudüs'ün taşıdığı önemi hiç dikkate almayan, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle göz ardı eden bu karar alındı. Sonuçta görüyorsunuz maalesef bugün yaşanan dramla karşı karşıyayız. Biz ABD yönetimine İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, yeni ihtilaflara yol açacağını anlatmaya çalıştık" dedi.

BÖLGESEL HASSASİYET GÖZ ARDI EDİLEREK KARAR ALINDI

Kılıç, aklıselim doğrultusunda verilen mesajların çok fazla dikkate alınmadığını kaydederek, Kudüs konusunda tarihi gerçeklere uymayan, üç din açısından taşıdığı önemi hiç dikkate almayan, bölgesel hassasiyetleri bütünüyle gözardı eden söz konusu kararın alındığını belirtti.

Amerikan yönetimine, bu kararının Amerika ile İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini, bölgede yeni ihtilaflara yol açılabileceğini aktardıklarını dile getiren Kılıç, "Fakat dediğim gibi maalesef bu iç saiklerle alınmış olan karar uygulamaya konuldu. Ne acıdır ki bu kararın uygulamaya için konulması çok özel bir gün seçildi. Bugün de çok sayıda can kaybı yaşanan bir noktaya geldi, şehitler veriliyor" ifadelerini kullandı.

AFRİN KONUSUNDA BİZE ÇAĞRI YAPAN ÜLKELER

Kudüs bağlamında kendisini en çok üzen bazı noktaların olduğuna işaret eden Kılıç, şöyle devam etti: "Afrin'de biz bir terör örgütüne karşı mücadele verirken, sivil kayıplarının önlenmesi konusunda bize çağrı yapan bütün ülkeler ve insani yardım kuruluşları maalesef orada, -gün itibariyle uçaktayken durumu takip edemedim tabii- 60'ın üzerinde şehit var. Hiç kimse bunu kınamıyor. Hiç kimse bunun karşısında şiddetle durmuyor. Bu insani dramın karşısında maalesef gereken insanlığı sergilemiyor. Bu benim açımdan çok üzücü tabii ki. Bu çerçevede Hükümetimiz tarafından danışmalarda bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldık. Onun için geldim."