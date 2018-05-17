ABD Senatosundan işkenceci Hapsel'e onay

ABD Başkan Donald Trump tarafından Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğüne aday gösterilen Gina Haspel'in Senato İstihbarat Komitesi tarafından onaylandı.

11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurtdışındaki hapishanelerinde işkence yaptırdığından dolayı CIA Direktörlüğüne adaylığı haftalardır ABD'de tartışılan Hapsel, Komiteden 5'e karşı 10 oyla onay aldı.

Önümüzdeki günlerde Senato Genel Kurulundan da onay alırsa yemin ederek CIA direktörlüğüne başlamış olacak.

Haspel, CIA'nın başına getirilen ilk kadın direktör olarak tarihe geçecek.

Trump'ın, Mike Pompeo'yu Dışişleri Bakanlığına getirmesi üzerine CIA Direktörlüğüne aday gösterdiği Gina Haspel, CIA'nın Tayland'daki ilk yurt dışı hapishanesinin başında iken terör şüphelilerine işkence yaptırmak ve işkence kayıtlarını yok etmekle biliniyor.

CIA'nin Tayland'da kurulan ABD dışındaki ilk hapishanesinin başına 2002 yılında getirilen Haspel'in gözetimi altında Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdülrahim el Naşiri'nin sorgusunda yapılan işkenceler yıllarca ABD'nin gündeminde kalmaya devam etti.

İşkencelerin yapılmasında önemli rolü bulunan Haspel'in daha sonra işkencelere ait video kayıtlarını ortadan kaldırması tartışmalara neden oldu.

CIA'ye 1985'de katılan Haspel, geçen yıl şubat ayında CIA Direktör Yardımcılığına atanmıştı.

Haspel'in geçen yıl şubat ayında CIA'nin iki numarası olarak atanması da Trump'ın yasadışı işkenceleri tekrar gündeme getireceğinin işareti olarak yorumlanmıştı.

HASPEL'İN SENATODAKİ ZORLU SÜRECİ

CIA'nın işkence tekniklerini uygulamakla suçlanan Haspel, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde geçen hafta senatörlerin sorularını yanıtlamıştı.

Senatörleri ikna etmekte zorlanan Haspel, oturumun bir yerinde, "Şahsi taahhüdümü ortaya koyarak şunu söyleyebilirim ki benim yönetimim altında CIA, bir daha bu tür bir tutuklama ve sorgulama programına dönmeyecektir." şeklinde vaatte bulunmuştu.

Senatoda Cumhuriyetçiler 51'e 49 üstün olsalar da McCain ile bir diğer Cumhuriyetçi Kentucky Senatörü Rand Paul'un "hayır" oyu vereceğini açıklaması Haspel'in Senato Genel Kurulundaki oylamada işinin zor olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan Demokratlardan Batı Virginia Senatörü Joe Manchin, Haspel'e "evet" oyu vereceğini açıklayan ilk isim olmuştu.