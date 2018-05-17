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’den İsveç’e, dünya ’ye tepkili

Giriş Tarihi: 17.5.2018
Çin’den İsveç’e, dünya ABD’ye tepkili
askerlerinin 'de 62 Filistinli'yi katletmesi ve 3 binden fazla Filistinli'yi yaralaması, olaylarda destek ve sorumluluğu bulunan 'ye tepki gösterilmesine neden oluyor. 'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli ülkenin ardından, son olarak 'in resmi basın kuruluşları "ABD, Pandora'nın kutusunu açtı" ve "ABD'nin konsolosluğunu 'e taşıma kararının ardında hiçbir mantıklı gerekçe görünmüyor" yorumlarını paylaştı. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström de "En az 50-60 Filistinli'nin öldürüldüğü olaylarda Amerika'nın büyük sorumluluğu var" açıklamasında bulundu. "Herkes ABD'yi uyarmıştı" diyen Wallström "Bu kadar ölüm ve yaralanmanın olduğu yerde kutlama yapılması için bir sebep olduğunu düşünmüyorum. İsrail tarafından tek bir yaralanma yok, bunu sorgulamamız lazım" ifadelerini kullandı.
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Çin’den İsveç’e, dünya ABD’ye tepkili
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