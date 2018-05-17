Dünya'nın en yaşlı kadını İstanbullu

Yerel basına konuşan Istambulova, ironik bir şekilde 'Bu kadar uzun bir şekilde nasıl yaşadığımı bilmiyorum' dedi. 129 yaşında olduğu iddia edilen kadın, bir süre sonra yeni yaşını kutlayacağını ancak bunun kendisi için 'ceza' gibi olduğunu söyledi.