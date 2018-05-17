Dünya'nın en yaşlı kadını İstanbullu

İngiliz Daily Mail haber portalı, dünyanın en yaşlı kadınının Rusya'nın Çeçenistan bölgesinde yaşayan 129 yaşındaki Koku Istambulova olduğunu iddia etti. Kadının soyadıTürkçede 'İstanbullu' anlamına geliyor.
Giriş Tarihi: 17.5.2018 17:51Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 18:08
Yerel basına konuşan Istambulova, ironik bir şekilde 'Bu kadar uzun bir şekilde nasıl yaşadığımı bilmiyorum' dedi. 129 yaşında olduğu iddia edilen kadın, bir süre sonra yeni yaşını kutlayacağını ancak bunun kendisi için 'ceza' gibi olduğunu söyledi.