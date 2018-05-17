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'dan bir skandal daha!

Geçtiğimiz günlerde eski Cumhurbaşkanı ’nin de bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den ayetleri değiştirme bildirisi ile gündeme gelen yeni bir skandala daha imza attı.Fransa’da , polis kontrolü esnasında peçesini açmayı reddeden ı 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 17:28
Fransa'dan bir skandal daha!

'da , polis kontrolü esnasında peçesini açmayı reddeden ı 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı 'nin de bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayımlanan Kur'an'ı değiştirme bildirisi ile gündeme gelen islamofobi rüzgarı esmeye devam ediyor.

POLİS KONTROLÜ SIRASINDA PEÇESİNİ AÇMAYI REDDEDİNCE

Toulouse Mahkemesi, polis kontrolü esnasında peçesini açmayı reddeden Müslüman kadını 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bugün Fransa Toulouse Mahkemesi, 15 Nisan günü polis kontrolü esnasında peçesini açmayı reddeden kadını 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Toulouse şehrinin Bellefontaine mahallesinde gerçekleşen olayda, 37 yaşındaki kadın polise direnmek ve tehdit etmekten yargılandı.

Polis, kadına peçesini açmasını ve nüfus cüzdanını göstermesini talep ederken, kadın nüfus cüzdanın fotokopisini gösterdi ve peçeyi açma talebini reddetti. Bunun üzerine Fransız polisi kadını yere yatırıp, kelepçeledikten sonra polis merkezine götürdü. Olay günü, kadının yere yatırılmasına ve kelepçelenmesine mahallenin tepki gösterdiği ve polisin kalabalığı dağıtmak için gaz bombası kullandığı belirtildi.

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