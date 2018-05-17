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’yi şikayet etti!

, ’nin çamaşır makineleri ve güneş panellerine yönelik uyguladığı ithalat vergilerini ’ne () şikayet etti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 10:51
Güney Kore ABD’yi şikayet etti!

, 'nin çamaşır makineleri ve güneş panellerine yönelik uyguladığı ithalat vergilerini 'ne () şikayet etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Dünya Ticaret Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs tarihinde WTO'ya yaptığı şikâyette konuya ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.

Güney Kore şikayetinde ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin WTO'nun 1994 yılında imzalanan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın (GATT) birden fazla hükmünü ihlal ettiğini vurguladı.

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Güney Kore ABD’yi şikayet etti!
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