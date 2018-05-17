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arabulucu olacak!

'nin Cumhurbaşkanlığı makamı Mavi Ev'den, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae In'in ve arasında aktif arabulucu rolü oynamak istediğini belirtti. Kuzey Kore'den dün eğer ABD Başkanı , Kuzey Kore'nin tek taraflı olarak a son vermesini isterse Kuzey Kore Lideri Kim ve Trump arsında 'da gerçekleşmesi planlanan zirveye Kim Jong Un'un katılmayacağı bilgisi gelmişti.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 10:30
Güney Kore arabulucu olacak!

, yaklaşan zirve görüşmesi öncesi aralarında "tavır farklılıkları" doğduğunu söylediği ve 'nin yakınlaşmasını sağlamak için arabuluculuk yapmak istiyor. Güney Kore'nin Cumhurbaşkanlığı makamı olan Mavi Ev'den bir yetkili, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in değişik kanallardan ABD ve Kuzey Kore arasında aktif olarak "arabulucu rolü" oynamak istediğini söyledi.

12 TEMMUZ'DA YAPILMASI PLANLANAN ZİRVE GERÇEKLEŞMEYEBİLİR

Pyongyang dün, ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 'da Singapur'da yapılması planlanan zirvede, eğer Washington Kuzey Kore'den tek yanlı olarak ına son vermesini isteyecekse, Pyongynag'ın katılmaktan vazgeçebileceğini açıklamıştı.

22 MAYIS'TA MOON-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Güney Kore yetkilisi, Cumhurbaşkanlığının, "Kuzey Kore'nin pozisyonundan anladığımızı ABD'ye ve ABD'nin tavrını da Kuzey Kore'ye anlatarak" iki tarafın duruşları arasındaki uzaklığı gidermeyi amaçladığını söyledi. Moon, 22 Mayıs'ta Washington'da Trump'ın konuğu olacak. İki liderin ABD-Kuzey Kore zirvesi hakkında görüş alışverişi yapmaları bekleniyor.

Güney Kore ayrıca, Kuzey ile yaptığı ancak Amerikan ordusuyla devam eden ortak askeri tatbikatları gerekçe gösteren Pyongyang tarafından dün iptal edilen üst düzey görüşmeleri sürdürmek niyetinde olduğunu da belirtti.

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Güney Kore arabulucu olacak!
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