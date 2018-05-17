İngiltere Başbakanı May, AB ile gümrük birliğinden çıkma konusunda kararlı!

İngiltere'nin Brüksel'den, Brexit sonrası geçiş dönemi 2020'de sona erdikten sonra da gümrük birliğinde kalmasını isteyeceği yolundaki haberler sorulan May şöyle konuştu. "Hayır. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılacağı için gümrük birliğinden de ayrılacak. Avrupa Birliği ile gelecekteki gümrük anlaşmalarını elbette müzakere edeceğiz ve bu konuda üç hedef belirledim."

THERESA MAY'İN HEDEFLERİ

AB zirve toplantıları için Sofya'da bulunan May bu hedefleri İngiltere'nin dünyanın geri kalanıyla kendi ticaret politikasına sahip olması, AB ile sürtüşmesiz ticaret yapması ve İrlanda ile "sert sınır" olmaması olarak sıraladı.

İNGİLTERE AB'DE KALMAYACAK

Bu arada bir başbakanlık kaynağı da, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne 2021 sonrasında gümrük birliği içinde kalmaya hazır olduğunu söyleyeceği yönündeki gazete haberini yalanladı.

Telegraph gazetesi, İngiltere'nin sınırların işletilmesi için gerekli teknolojinin 2021'e kadar hazır olmaması halinde, gümrük birliğinde kalınacağını yazmıştı.

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