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basını yazdı! Yalan söylemişler...

'nin 'deki ABD Büyükelçiliği'ne 'e taşıması törenine, 'nın açıkladığı gibi 32 ülkenin katılmadığı ortaya çıktı. İsrail merkezli Haaretz'in haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail basınına verdiği listede yer alan bazı ülkelerin büyükelçiliğin açılış törenine katılmadığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 11:01
İsrail basını yazdı! Yalan söylemişler...

'teki Büyükelçiliği törenine açıklanan 32 rakamının yerine sadece 22 ülkeni katıldığı ortaya çıktı.

Törene katılacağı belirtilen ancak törende yer almayan ülkeler ise şunlar: Fildişi Sahilleri, El Salvador, Panama, Peru, Filipinler, , , Tayland, Ukrayna, Arnavutluk ve Vietnam.

İSRAİL'İN TÖRENE KATILIMI FAZLA GÖSTERMESİNİN NEDENİ BİLİNMİYOR

'nın törene katılma kararı alan ülkelerin listesini 'daha fazla' göstermesinin nedeni bilinmiyor.

İsrail askerlerinin, sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

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İsrail basını yazdı! Yalan söylemişler...
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