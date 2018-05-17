Son dakika: İsrail Hükümet Sözcüsü: Hapse atamazdık ya

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihinde Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde yani Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yıl dönümünde, Gazze sınırında protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere saldıran İsrail, arsızlığını sürdürüyor.

İsrailli hükümet sözcüsünden kan donduran Filistin cevabı

ORANTISIZ GÜÇ

Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıdı. Bu olayında etkisiyle Filistin'de nabzın yüksek olmasını fırsat bilen İsrail askerleri, yine Filistinlilere orantısız güç kullandı.

SKANDAL CEVAP

İrlanda kanalı RTE'ye konuşan İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, Muhabirin 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna, "Bu kadar çok insanı hapse atamayız." dedikten sonra kendilerini haklı çıkarmak için sözlerini şöyle sürdürdü. "Burada İsrail güvenlik güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri Filistinlileri öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyoruz." şeklinde cevap verdi.

ONLARCA ŞEHİT, YÜZLERCE YARALI

Maayan'ın geri püskürtmek ve caydırmak dediği müdahalede, sadece taş ve sapan kullanan Filistin halkına, dronelarla gaz atarken gerçek silah ve kurşunlarla ateş açtı. 63 Filistinli şehit olurken 3 binin üzerinde Filistinli ise yaralandı.