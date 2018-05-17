Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: İsrail Hükümet Sözcüsü: Hapse atamazdık ya

Son dakika: Hükümet Sözcüsü: Hapse atamazdık ya

Hafta başında gerçekleştirdiği saldırılarla 63 Filistinli'yi şehit eden 'den skandal bir açıklama geldi. İrlanda kanalı RTE'ye konuşan İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, Muhabirin 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna, "Bu kadar çok insanı hapse atamayız." dedi

Giriş Tarihi: 17.5.2018 11:27 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 11:37
Son dakika: İsrail Hükümet Sözcüsü: Hapse atamazdık ya

'in 14 Mayıs 1948'de tarihinde Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde yani Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yıl dönümünde, Gazze sınırında protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere saldıran İsrail, arsızlığını sürdürüyor.

İsrailli hükümet sözcüsünden kan donduran Filistin cevabı

ORANTISIZ GÜÇ

Aynı gün Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıdı. Bu olayında etkisiyle Filistin'de nabzın yüksek olmasını fırsat bilen İsrail askerleri, yine Filistinlilere kullandı.

SKANDAL CEVAP

İrlanda kanalı RTE'ye konuşan İsrail Hükümet Sözcüsü Michal Maayan, Muhabirin 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna, "Bu kadar çok insanı hapse atamayız." dedikten sonra kendilerini haklı çıkarmak için sözlerini şöyle sürdürdü. "Burada İsrail güvenlik güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri Filistinlileri öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyoruz." şeklinde cevap verdi.

İsrail'in fazla ömrü kalmadı

ONLARCA ŞEHİT, YÜZLERCE YARALI

Maayan'ın geri püskürtmek ve caydırmak dediği müdahalede, sadece taş ve sapan kullanan Filistin halkına, dronelarla gaz atarken gerçek silah ve kurşunlarla ateş açtı. 63 Filistinli şehit olurken 3 binin üzerinde Filistinli ise yaralandı.

İsrailli bakandan Filistinlilerle ilgili 'pes' dedirten sözler

Babasının küçük cadısı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İsrail Hükümet Sözcüsü: Hapse atamazdık ya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN