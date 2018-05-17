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'den ’a tarihi para cezası

lı milletvekili Ebulfazl , 'nin () İran'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne () 18 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum ettiğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 18:35
UCM'den İran’a tarihi para cezası

Necef Abad kenti milletvekili , merkezli Şark gazetesine yaptığı açıklamada, 'nin İran'ı 'ye 18 milyar dolar ödemeye mahkum ettiğini belirtti.

Ebu Turabi, İran'ın bu cezaya çarptırılmasına sebep olduğu iddia edilen Bakanı Bijen Zengene hakkında meclise gensoru önergesi sunulacağını ifade etti.

İran Petrol Bakanlığndan ismini vermek istemeyen bir yetkili de eski Cumhurbaşkanı döneminde Crescent anlaşmasının İran tarafından ihlal edildiğini iddia ederek, bu dosyadan İran'ın ceza alabileceğini kaydetti.

İran Ulusal Petrol Şirketi ile merkezi BAE'de bulunan petrol ve gaz şirketi Crescent Petroleum arasında 2001 yılında anlaşma imzalanmış, Crescent Petroleum İran tarafının anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle dava açmıştı.

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UCM'den İran’a tarihi para cezası
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