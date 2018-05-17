Yaralı tahliyesine İsrail-Mısır engeli

ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını protesto eden 62 Filistin
li'yi katledip binlercesini yaralayan İsrail
, Gazze
li yaralıların bölgeyi terk etmesine de engel oluyor. Türkiye
'nin, acil yardıma ihtiyaç duyan bu kişileri tedavi için girişimleri de Tel Aviv
ve Kahire'nin engellemelerine takılıyor. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır
'a uçak indirilmesi gerektiğini belirterek, her iki ülkenin de şu ana kadar buna izin vermediğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları çerçevesinde Lefkoşa'da bulunan Akdağ, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına dünyada sesini en gür çıkaran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, "Böyle olmaya da devam edeceğiz. Oradaki mazlum kardeşlerimizin, mağdurların yanında durmak bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı. "Filistin'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır'a uçak indirilmesi gerekiyor. Her iki ülke de şu ana kadar buna izin vermedi" diyen Akdağ "Kıbrıs Türk halkı, izole ya da yarı izole bir sahada yapılan zulmün ve cinayetlerin ne anlama geldiğini bilen bir halk. Bunlar bize bir ders veriyor. Güçlü durmaktan başka çare yok. Kimsenin umuduna, merhametine kendinizi teslim edemezsiniz" şeklinde konuştu. Gazze'de İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler daha önceki gösterilerde de yaralanmış, ne bu yaralıların bölgeden çıkarılmasına izin verilmiş ne de yaralılara yardım için Gazze'ye tıbbi malzeme girişinin önü açılmıştı. Sivil toplum kuruluşları ve gözlem örgütleri, İsrail'in engellemeleri yüzünden onlarca Filistinli yaralının yaşamını yitirdiğini kaydetti. Sadece pazartesi gününden beri Gazze'de yaralananların sayısı 3 bin 200 civarında. ANKARA'DAN TEL AVİV'E DİPLOMATİK MİSİLLEME
İsrail'ın,
Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'na 'bir süreliğine ülkene dön' demesine Ankara'dan yanıt geldi. Diplomatik kaynaklara göre, Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh'e "ülkene dön" diyen Türkiye, İstanbul
Başkonsolosu Yosef Levi Sfari'nin de İsrail'e dönmesini talep etti. Ülkesine dönen Büyükelçi Na'eh'in ardından, İstanbul Konsolosu Sfari'nin de İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.