70 Fransız askeri suriye’de sorgulandı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa
, terör örgütüyle askeri iş birliğine de hız vermişti. Paris yönetimi bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda hareketliliğini artırdı. İran
ve Rus basınındaki haberlere göre Fransa askerlerinin Suriye'deki son operasyonları fiyasko ile sonuçlandı. Haberlerde Irak'tan Suriye'nin Haseke kentine gitmek isteyen 20 araçlık bir konvoyun, yanlışlıkla Esad rejimine bağlı askerlerin güvenlik kontrol noktasına takıldığı belirtildi. KESKİN NİŞANCILAR VAR
Şam rejiminin araçları aradıklarında ve içlerinde çok sayıda mühimmat, takip cihazları ve tüfekleri bulduğu aktarıldı. Ayrıca konvoydakilerin Fransız askeri olduğu ve büyük bir kısmının keskin nişancı olduğu belirlendi. Fransız komutanın terör örgütü DEAŞ'a karşılık Haseke'deki SGD militanlarına yardıma gittiklerini söylediği bildirildi. Anadolu Ajansı'nın da bölgeden aldığı bilgilere göre 70 Fransız
askeri Kamışlı üzerinden Deyr ez Zor'a gitmek isterken yanlışlıkla rejimin kontrolündeki bölgeye geçti. Bir süre sorgulanan Fransızlar, Kamışlı'ya geri döndü. Fransız ordusu, terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste varlık gösteriyor.