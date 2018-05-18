Dünyanın en yaşlı kadınından acı itiraf: Hiç mutlu olmadım

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bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde yaşayan 128 yaşındaki dünyanın en yaşlı kadın
ı Koku İstambulova bu zamana kadar hiç mutlu olmadığını söyledi. Nasıl bu kadar uzun yaşadığına dair bir fikri olmadığını belirten İstambulova, "Bunu Allah istedi. Uzun yaşamak için bir şey yapmadım" diyor. Kendine bakabilecek durumda olan ve yürüyebilen İstambulova, hayatı boyunca biri 6 yaşındaki oğlu olan 7 çocuğunun ölümünü görmüş. Bir asırı çoktan deviren Koku İstambulova 27 yaşındayken 1917 Rus Devrimi olmuştu. 55 yaşındayken İkinci Dünya Savaşı bitmiş ve 102 yaşındayken ise Sovyetler Birliği çökmüştü. İstambulova, Çeçenya'da ailesiyle yaşarken evlerinin önünden Nazi Almanyası tanklarının nasıl geçtiğini ve nasıl korktuklarını anlatıyor.
1 Haziran 1889 doğumlu Çeçen Koku İstambulova, önümüzdeki ay 129 yaşına girecek.