Fransız restorandan ırkçı rezervasyon uygulaması!

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü caddesinde bulunan ve dünya starlarını ağırlayan "L'Avenue" restoranının Arapça adlara sahip kişileri ve başörtülüleri kabul etmediği öğrenildi.

RESTORANIN YAPTIĞI AYRIMCILIK ORTAYA ÇIKTI

Paris'te Rihanna, Sienna Miller, Kim Kardashian, Lana Del Rey, Justin Bieber gibi ünlü isimleri ağırlayan "L'Avenue" restoranının ırkçı bir rezervasyon sistemi gözettiği tespit edildi. Restoranın 4 eski kadın çalışanı ile görüşme yapan Buzzfeed sitesi, garsonların anlattığı ayrımcılığı ortaya çıkardı.

Yönetimden düzenli olarak Arapça isimleri olanları almama emri geldiğini söyleyen ve yıllardır o restoranda garsonluk yapmış şahitler, başörtülülerin "restoran dolu" bahanesiyle girişte reddedildiğini ve "Arapça isim sahiplerine" rezervasyon verilmediğini açıkladı. Halen bu ayrımcılığın devam ettiğini söyleyen eski çalışanlar yöneticinin, "Zengin bile olsa başörtülü kadınlar olacağına, terasta sadece kahve içen iki güzel sarışın olmasını tercih ederim" dediğini aktardı.

EN ÇOK ARAPÇA İSİMLER İSTENMİYOR

"Arapça isimli müşteri çok ısrar ederse servis bitiş saatlerini verin" dediği öğrenilen yöneticinin Arapça isimli kadın müşterilere rezervasyon için öğle yemeğini saat 15.00'e, akşamı da saat 22.00'ye teklif ettiği bildirildi. "En çok Arapça isimliler istenmiyordu ama zenci ve uzak doğuluların da çok bulunmaması lazımdı" diyen çalışanlar "Eğer müşteriyi reddetmeyi başaramazsak üst kata alıyorduk" ifadesini kullandı.

AHMED İSMİNE REVERVASYON YOK AMA...

Ayrımcılığı kontrol etmek üzere önce Katar numarası ile arayıp "Ahmed" adına 1 Mayıs saat 12.30'a 4 kişilik masa rezervasyonu yapmayı deneyen gazetecilerin reddedildiği, ısrar üzerine akşam 22.30'a rezervasyon teklif eden gazetecilerin daha sonra Fransız hattı ile Yann (Fransız ismi) adına aynı saat ve tarihte yine 4 kişilik masa isteyince rezervasyonlarının sorunsuz yapıldığı belirtildi.

Konu ile alakalı restorandan yalanlama gelirken 6 eski çalışanının anonim olarak ayrımcılık uygulamasını ortaya çıkarmak üzere iş soruşturma kurumuna şikayette bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, aynı restoran yönetiminin 2010 ve 2013 yılında cinsel ve psikolojik şiddet uyguladığı tespit edilmiş ve cezalandırılmıştı.