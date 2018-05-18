İnsan değil, hayvanlar

Seçim vaadi olarak Meksika
sınırına duvar örme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump
'ın şimdi de göçmenler için "Bunlar insan değil. Bunlar hayvan" ifadelesini kullandığı ortaya çıktı. Beyaz Saray
'da göçmenlerin yoğun bulunduğu California eyaletin in Cumhuriyetçi Parti'ye mensup yerel yöneticileriyle bir toplantıda konuşan Trump "Ülkemize gelen ve gelmeye çalışan insanlar var, birçoğunu engelliyoruz ve ülkeden çıkarıyoruz. Bu insanların ne kadar kötü olduğuna inanamazsınız. Bunlar insan değil. Bunlar hayvan" dedi. Amerikan basınında ve sosyal medyada Trump'ın bu sözlerine sert eleştiriler gelirken, USA Today sitesi Trump'ın bir gruba 'hayvan' diyen ilk yönetici olmadığı yorumunu paylaştı ve Hitler'in Yahudilere "fare" dediğini hatırlattı.