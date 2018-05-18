Lübnan’da dilencinin 5.5 milyon doları çıktı

LÜBNAN
'IN başkenti Beyrut'ta 15 yıldır terk edilmiş bir aracı kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 yaşındaki Fatma Muhammed Osman, dün ölü bulundu. Yıllardır dilencilik yapan kadının kendisine ev edindiği araçta 5 milyon 700 bin Lübnan lirası (4 bin dolar) bulundu, banka hesaplarında ise 5.5 milyon dolar olduğu anlaşıldı. Dünyanın en zengin dilencisi olarak gündeme gelen Fatma, İsrail
'in Lübnan'ı işgal ettiği 1982'den beri aynı mahallede yaşıyordu. Fatma'ya yıllardır yardım eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el- Asta, bir dilencinin üzerinden bu kadar para çıkması üzerine yaşadığı şoku atlatamadığını dile getirerek, "Onun serveti benimkinden çok daha fazla çıktı" dedi. Mustafa Han da "Bu kadar zengin bir kadına yardımcı olduğum aklımın ucundan geçmezdi" diye konuştu. AA