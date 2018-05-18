Parmağınızın ucuyla konuşun

Teknolojik yeniliklere imza atan ülkelerin başında gelen Güney Kore
'nin ünlü Samsung
markası, bir bileklikten yayılan sinyal sayesinde parmağınızı kulağınıza götürerek görüşme yapabileceğiniz bir cep telefonu bilekliği üretti. Sgnl ismi verilen ve aynı zamanda kaç kilometre yürüdüğünüzü veya koştuğunuzu kaydeden bir fitness bilekliği görevi de gören bu cihaz gayet şık bir bileklikle çalışıyor. İsterseniz klasik metal bir saate bile adapte ederek kullanabileceğiniz bileklik, telefon sinyallerini alıyor. İçinde bulunan bir mikrofon yardımı ile sesinizi karşıya ileten Sgnl bilekliği, parmağınızı kulağınıza götürerek karşıdaki kişinin sesini almanızı sağlıyor. 'AJAN HİSSİ VERİYOR'
Siz sözgelimi yürürken veya koşarken bileklikten gelen titreşimle telefon araması aldığınızı görüyorsunuz. Tek yapmanız gereken, bilekliğin üzerindeki "konuş" komutu veren düğmeye basmak. Güney Koreli şirket, parmağı bir telefon alıcısına dönüştürdüğü cihazı, android 4.4 veya iOS 9'un üzerindeki işletim sistemlerini destekliyor. Yaklaşık 3.5 saat konuşma süresi olan Sgnl adlı cihazı kullananlar, parmağınızı kulağınıza götürerek yaptığınız telefon görüşmesinin kalitesinin yüksek olduğu yorumunu yapıyor. Kullananlardan bazılarıysa telefon kullanımının gizli ajan hissi verdiğini ve bunun çok ilginç bir deneyim olduğu görüşünü paylaşıyor.