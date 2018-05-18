Roma’nın parklarını keçiler temizleyecek

ROMA belediye
si, personel ve teçhizat eksikliği nedeniyle bakımsız kalan park ve bahçelerin temizlenmesi için koyun ve keçilerin görevlendirilmesi planını açıkladı. Belediyenin çevre işlerinden sorumlu meclis üyesi Pinuccia Montanari yaptığı açıklamada koyun-keçili çim biçme planını duyurdu. Montanari, fikrin Belediye Başkanı Virginia Raggi'den geldiğini söyledi ve "Bu basit, faydalı ve ilginç bir yöntem. Berlin
gibi büyük şehirlerde de uygulanıyor" dedi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada, basında ve siyaset dünyasında "dört ayaklı çim biçme makineleri" tartışması başladı.