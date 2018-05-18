TİKA’dan 58 ülkede iftar

Dünyanın 60 ülkesinde faaliyetlerde bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA
), dünyanın farklı bölgelerindeki 58 ülkede iftar yemekleri verecek. Türkiye'nin yardım elini dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlar, yetimler ve terör kurbanlarına renk, din, dil, ırk gözetmeden el uzatan TİKA, 150 kentte Müslümanlara iftar verecek. İftar organizasyonlarının yanısıra Irak'ta 5 bin kişiye gıda yardımı yapacak olan TİKA, ramazan ayı boyunca Gazze'deki 200 bin Filistinliye de iftar düzenleyecek. Ramazan ayında yiyecek ve sağlık malzemelerinden oluşan toplam 1 milyon dolarlık insani yardım TİKA'nın Ramallah'taki ofisinden muhtaçlara ulaştırılacak. TİKA ayrıca Filistin'deki 27 sığınma kampına da 13 bin 500 yemek paketi dağıtacak.