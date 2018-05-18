Trump: Çin, AB üyesi ülkeler için 'şımarık' dedi

Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri 'şımarık' olarak niteledi.

"ÇİN YILLARCA BİZE KAZIK ATTI"



ABD ile Çin arasında çok büyük bir ticaret dengesizliği olduğunu söyleyen Trump, Çin ve ABD arasında başkent Washington'da yürütülen ikinci tur görüşmeler konusunda bir soruya verdiği yanıtta, "Çinli delege heyeti burada, ticaret görüşmeleri yapıyoruz. Çünkü ABD kötü ticari anlaşmalar yüzünden yıllar boyunca kazıklandı. Ben Çin'i suçlamıyorum, geçmişteki kendi liderlerimizi suçluyorum. Çin yıllarca bize kazık attı. Ülkemizdeki zenginliğin içini boşalttılar. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak" dedi.

TRUMP: "BİZİ TEMSİL EDEN KİMSE OLMADIĞI İÇİN..."



Çin ve ABD arsandaki ticari ilişkilerin 'tek yönlü bir yol' olduğunu söyleyen Trump, bu durumun başka ülkelerle olan ticari ilişkiler konusunda da aynı olduğunu belirterek, "Bu milletin cebinden kovalar dolusu paralar çıkardılar. ABD'den ne istedilerse her zaman yüzde yüz elde ettiler. Bizi temsil eden kimse olmadığı için oldu bu. Ama şimdi bu konuda çok iyi olan birisi var; ben varım, bizi temsil eden. Çin ABD'den yüz milyarlarca dolar para kazandı. Çin çok şımardı, AB ülkeleri çok şımardı, öteki ülkeler çok şımardı' diye konuştu.