ABD’de lisede katliam: 10 ölü

ABD
dün bir kez daha okul katliamı ile sarsıldı. Teksas eyaletinde bulunan Santa Fe
kentinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 10 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. ABD medyasına konuşan bazı öğrenciler silahlı birinin sağa sola rastgele ateş ettiğini gördüklerini anlattı. Teksas polisi, kimliğini 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis olarak açıkladığı saldırganın yanı sıra 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump
, Twitter hesabından "Teksas'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun!" paylaşımnıda bulundu. Trump, daha sonra Beyaz Saray
'da yaptığı açıklamada ise üzüntülerini dile getirdi ve "Bu ülkemizde uzun zamandır devam ediyor, yıllardır, on yıllardır" dedi. Türk Dışişleri
Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla ABD halkına başsağlığı diledi.