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’de lisede katliam: 10 ölü

Giriş Tarihi: 19.5.2018
ABD’de lisede katliam: 10 ölü
dün bir kez daha okul katliamı ile sarsıldı. Teksas eyaletinde bulunan kentinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 10 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. ABD medyasına konuşan bazı öğrenciler silahlı birinin sağa sola rastgele ateş ettiğini gördüklerini anlattı. Teksas polisi, kimliğini 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis olarak açıkladığı saldırganın yanı sıra 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. ABD Başkanı , Twitter hesabından "Teksas'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda ilk raporlar iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun!" paylaşımnıda bulundu. Trump, daha sonra 'da yaptığı açıklamada ise üzüntülerini dile getirdi ve "Bu ülkemizde uzun zamandır devam ediyor, yıllardır, on yıllardır" dedi. Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla ABD halkına başsağlığı diledi.
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ABD’de lisede katliam: 10 ölü
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