‘Bir tek Türkiye arkamızda durdu’

İsrail
'in 70 yıl önce topraklarından sürdüğü ve açık hava hapishanesi olarak nitelendirilen Gazze
Şeridi'ndeki barışçıl gösteriler sürüyor. 30 Mart'ta başlayan gösterilerde İsrail keskin nişancılarının vurduğu 100'den fazla Filistin
li şehit düşerken, sadece 14 Mayıs'ta Amerikan elçiliğinin Kudüs
'e taşınmasını protesto için sınıra gelen 60 Filistinli'nin şehit olması hala etkisini sürdürüyor. Önceki gün teravih namazlarını İsrail'in işgal sınırlarında kılan Gazzeliler dün de aynı noktada "Şehitlere Sadakat Cuması" adı altında eylem gerçekleştirdi. Gazze'de 30 kadar aktivist ile Filistinlilerin sesini duyurmaya çalışan gazeteci ve aktivist Wafa Aludaini, SABAH'a verdiği röportajda "Türkiye
'nin Filistin davasını sahiplenmesini, Türk halkının desteğini ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın tavrını takdir ediyoruz. Arkamızda duran tek ülkenin Türkiye olduğunu ve Katar'ın da ona destek olduğunu düşünüyoruz. Çabanıza büyük saygı gösteriyoruz" dedi. İLAÇ ZULMÜ
Gazze'de özellikle tıbbi yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Aludaini "Buradaki her bombalamadan, her mermiden sonra ilk önce Türkiye'nin tepkisine bakıyoruz. Gazze meselesinde, Kudüs meselesinde, Filistin halkıyla alakalı her konuda ilk dikkat ettiğimiz şey Erdoğan'ın ne söylediği oluyor" dedi. Aludaini, Gazze'ye malzeme giriş çıkışının tamamen İsrailli yetkililerin keyfi uygulamalarına bağlı olduğunu söyleyerek "Burada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ilaç. Ancak İsrail, ilaçları sınır kapılarında bekletiyor. Son kullanma tarihleri geçtikten sonra işe kullanılmaz ilaçları Gazze'ye gönderiyorlar" dedi. Aludaini, uluslararası gözlemcilere izin verilmediği için Gazze'deki durumun da yansıtılmasına engel olunduğunu anlattı. HEMEN KOVDULAR
Almanya'nın
köklü gazetelerinden olan Süddeutsche Zeitung
'un karikatüristi Dieter Hanitzsch İsrail Başbakanı Netanyahu'yu eleştiren bir karikatürü çizince, Yahudi düşmanlığıyla suçlanarak gazetedeki işine son verildi. Genel Yayın Yönetmeni Wolfgang Krach da karikatür için özür diledi. KUDÜS'E AKIN
İsrail'in
çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 120 bin Filistinli, ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. İsrail, etrafı Ayrım Duvarı'yla çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken, abluka altındaki Gazze'den ise Filistinlilerin girişine izin vermedi. TİKA'DAN ACİL 1 MİLYON DOLAR
Türk
Kızılayı Gazze Delegasyon Başkanı Yiğ it Olçay da SABAH'a verdiği mülakaatta Kızılay'ın 2008 yılından beri Gazze'de yerleşik bir delegasyon bulundurarak bölgenin sıkıntılarına çare olmaya çalıştığını aktardı. "İsrail ambargo adı altında istediği gibi prosedür uygulayabiliyor" diyen Olçay "Bölgede 24 saatin sadece 6 saati elektrik var. Hastaneler zor durumda.Gazze'deki ilaç stoğu, olması gerekenin yarısı" dedi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA
) da Gazze'ye acil olarak 1 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu. Bu yardımda ramazan kolisi, iftar dağıtımı ve hastanelere tıbbi malzeme verilmesi gibi meselelere eğilineceği duyuruldu. BM VE AF ÖRGÜTÜ:
İsrail savaş suçu işledi
BM İnsan Hakları
Konseyi Filistin için Cenevre'de özel oturum düzenledi. BM İnsan Hakları Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in göstericileri kasten öldürmesi ve yaralamasının Cenevre Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu ve Roma Statüsü'ne göre savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin de uluslararası soruşturma çağrısında bulunarak, "Sorumlular hesap vermeli" dedi. Konsey, bağımsız soruşturma kurulmasını kabul etti. Uluslararası Af Örgütü ise, İsrail'in tutumuyla ilgili silah ambargosu çağrısında bulundu. Öte yandan Kuveyt, İsrail'i kınayan, Filistin halkı için uluslararası koruma talep eden tasarıyı BM Güvenlik Konseyi'ne sundu