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Düşen uçağın larından biri bulundu

'nın başkenti Havana'da, dün kalkışından kısa süre sonra düşen Boeing 737 tipi yolcu uçağının larından birisine ulaşıldı. 113 kişinin bulunduğu tan sadece 3 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Ulaştırma Bakanı Adel Yzquierd, kara kutunun hasar görmemiş olduğunu belirterek, ikinci kara kutuyu da bulmayı ümit ettiklerini kaydetti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 23:31 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 23:32
Düşen uçağın kara kutularından biri bulundu

'da yayın yapan online haber sitesi Cubadebate'nin haberine göre, dün 104 yolcu ve 9 mürettebatıyla Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra düşen yolcu uçağının larından birinin bulunduğu belirtildi.

Habere göre, Ulaştırma Bakanı Adel Yzquierd, kara kutunun hasar görmemiş olduğunu belirterek, ikinci kara kutuyu da bulmayı ümit ettiklerini kaydetti.

Küba'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu tan sadece 3 kişinin kurtulduğunu duyurmuştu.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 3 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.

Küba'da yolcu uçağı düştü

Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 68 kişi yaşamını yitirmişti.

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Düşen uçağın kara kutularından biri bulundu
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