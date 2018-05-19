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'dan teröristlere hediye!

Fransız askerleri 'nin sınırındaki /'li teröristlerin işgal ettiği bölgelere 6 topçu bataryası yerleştirdi. Fransız birlikleri terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbiç, Haseke, Ayn İsa ve 'daki varlığını güçlendiriyor

Giriş Tarihi: 19.5.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 17:49
Fransa'dan teröristlere hediye!

Terör örgütü /'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, 'nin sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu.
Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK'ya destek veren Fransız askerleri, Deyrizor ilinin Irak sınırındaki Baguz köyünün kuzeyine altı topçu bataryası kurarak atışlar yaptı.

FRANSA SURİYE'DEKİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

Saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışan Fransız askerleri, son dönemde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Menbic, Haseke, Ayn İsa ve 'daki varlığını artırıyor.

Fransız haber ajansı AFP, 9 Haziran 2016'da dayandırdığı haberinde, Fransız özel kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde görev yaptığını bildirmişti.

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısından Suriye'ye giriyor. Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransız özel kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında bu ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri Suriye'de faaliyet gösteriyor.

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Fransa'dan teröristlere hediye!
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