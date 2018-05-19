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'dan 'ye nükleer anlaşma resti

Atom Enerji Kuruluşunun Başkanı , D’nin, İran'la 2015 yılında yapılan anlaşmasından çekilmesinden sonra, anlaşmaya imza atan Avrupa ülkelerinin anlaşmayı yürütememesi halinde İran’ın yüzde 20’lik uranyum zenginleştirmesinin yeniden başlayabileceğini söyledi. Avrupa Birliği Enerji ve İklim Komiseri ise, Tahran’a yaptığı ziyarette 28 üyeli Avrupa Birliği’nin İran’la ticareti artırmayı ümit ettiğini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 18:21 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 18:51
İran'dan AB'ye nükleer anlaşma resti

muhirlere yaptığı açıklamada "Karşı taraf verdiği sözlere sadık kalırsa biz verdiğimiz sözleri tutacağız. Bizim politikamız 'Bekle gör. Birkaç hafta içinde bunu şimdi göreceğiz. Her türlü ihtimal var. Zenginleştirmeye başlayabiliriz" dedi.

AB, İRAN'A GÜVENCE VERMEYE ÇALIŞTI

Avrupa Birliği Enerji Başkanı , ABD'nin anlaşmadan çekilme ve yaptırımlar uygulama kararına rağmen Birliğin Tahran'la yaptığı anlaşmayı kurtarmaya kararlı olduğu konusunda 'a güvence vermeye çalıştı.

AB, TİCARETİ ARTTIRMAYI HEDEFLİYOR

Avrupa Birliği Enerji ve İklim Komiseri Miguel Arias Canete, Tahran'a yaptığı ziyarette 28 üyeli Avrupa Birliği'nin İran'la ticareti artırmayı ümit ettiğini söyledi.

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AVRUPALI SÖZÜNÜ TUTAR MI?

Miguel Arias Canete basına yaptığı açıklamada "İranlı dostlarımıza anlaşmaya bağlı kaldıkları sürece Avrupalıları sözlerini tutacakları konusunda İranlı dostlarımıza bir mesaj gönderdik. Onlar da aynı şeyi söyledi" dedi. Canete "İran ekonomisi için çok olumlu olan ticari akışımızı yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri ABD'nin İran kararına tepkili!

İran Kuruluşunun Başkanı Ali Ekber Salihi de, "Umarız Avrupa Birliği 2015'de yapılan nükleer anlaşmayı kurtarmayı başarır" dedi. Batılı ülkelerin yaptırımları kaldırmaları üzerine Tahran nükleer programını kısmayı kabul etmişti.

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İran'dan AB'ye nükleer anlaşma resti
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