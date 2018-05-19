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'daki İİT Zirvesi Arap basınında geniş yankı buldu

ürkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi Arap basınında geniş yer aldı. 'nin, davasına destek olan tarafları bir araya getirme girişiminden Arap medyasında övgüyle söz edildi. Haberde, bu tutumun da uluslararası topluma 'ün tüm Müslümanların davası olduğu ve Müslüman dünyasının Kudüs'ü terk etmeyeceğine dair açık bir mesaj olduğu belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2018 23:13 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 23:33
İstanbul'daki İİT Zirvesi Arap basınında geniş yankı buldu

merkezli gazetelerden Eş-Şark'ın Genel Yayın Yönetmeni Sadık Muhammed el-Amari bugünkü makalesinde, " zirvesi, pek çok bölgesel kuruluşların yapamadığını başardı." ifadelerini kullandı.

Yine Katar merkezli Er-Rayeh gazetesi, ", 'ün, devletinin ebedi başkenti olduğunu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla şehrin tarihi ve yasal statüsünün değişmeyeceğini vurguladı" sözlerini manşetine taşıdı.

Haberde, bu tutumun da uluslararası topluma Kudüs'ün tüm Müslümanların davası olduğu ve Müslüman dünyasının Kudüs'ü terk etmeyeceğine dair açık bir mesaj olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Toplantısı'nda: Bu bozuk ve adaletsiz düzeni değiştirmenin zamanı gelmiştir.

'nin Kudüs ve Filistin konusundaki rolünden övgüyle bahseden Rayeh gazetesinin söz konusu haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Kudüs meselesinde siyasi açıdan zirveyi düzenlemesi, başta olmak üzere üst düzey yetkililerin açıklamaları ve İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesi halk olarak da kitlesel gösteriler düzenlemesiyle açık ve önemli bir rol oynamıştır."

Kudüs Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı

İstanbul'daki zirveyi "Yüz binlerce insanın gösterilere katılması ve Birleşmiş Milletler'in Gazze katliamına soruşturma komisyonu oluşturması gölgesinde İstanbul'da İslami zirve" manşetiyle okuyucuyla buluşturan Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesi, delegasyonunun zirvedeki katılımına dikkati çekti.

Gazete zirveye Ürdün Kralı 2. Abdullah ile beraber kardeşleri Faysal, Ali, Hamza ve Haşim'in de katıldığını yazdı.

İstanbul'da tarihi Kudüs zirvesi

"İSTANBUL ZİRVESİ, KUDÜS'ÜN STATÜSÜNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİ REDDETTİ"

'ın Şarkul Evsat gazetesi de zirveyle ilgili haberinde "İstanbul Zirvesi, Kudüs'ün statüsünde herhangi bir değişikliği reddetti" başlığını kullandı.

Er-Riyad gazetesi konuya ilişkin haberini "İslam Zirvesi'nde Filistinlilere uluslararası koruma talebi" manşetiyle verdi.

Kuveyt'in El-Kabes gazetesi de Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah ile Cumhurbaşkanı 'ın konuşmalarına yer verdi.

Cezayir'in Eş-Şuruk, Ürdün'ün Es-Sebil ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El-Halic gazeteleri de İİT Olağanüstü Zirvesi'nin süreç ve sonuç bildirisini özel sayı ile ele aldı.

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İstanbul'daki İİT Zirvesi Arap basınında geniş yankı buldu
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