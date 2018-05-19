İstanbul'daki İİT Zirvesi Arap basınında geniş yankı buldu

Katar merkezli gazetelerden Eş-Şark'ın Genel Yayın Yönetmeni Sadık Muhammed el-Amari bugünkü makalesinde, "İstanbul zirvesi, pek çok bölgesel kuruluşların yapamadığını başardı." ifadelerini kullandı.

Yine Katar merkezli Er-Rayeh gazetesi, "İslam Zirvesi, Kudüs'ün, Filistin devletinin ebedi başkenti olduğunu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla şehrin tarihi ve yasal statüsünün değişmeyeceğini vurguladı" sözlerini manşetine taşıdı.

Haberde, bu tutumun da uluslararası topluma Kudüs'ün tüm Müslümanların davası olduğu ve Müslüman dünyasının Kudüs'ü terk etmeyeceğine dair açık bir mesaj olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Kudüs ve Filistin konusundaki rolünden övgüyle bahseden Rayeh gazetesinin söz konusu haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Kudüs meselesinde siyasi açıdan zirveyi düzenlemesi, başta cumhurbaşkanı olmak üzere üst düzey yetkililerin açıklamaları ve İsrail büyükelçisini sınır dışı etmesi halk olarak da kitlesel gösteriler düzenlemesiyle açık ve önemli bir rol oynamıştır."

İstanbul'daki zirveyi "Yüz binlerce insanın gösterilere katılması ve Birleşmiş Milletler'in Gazze katliamına soruşturma komisyonu oluşturması gölgesinde İstanbul'da İslami zirve" manşetiyle okuyucuyla buluşturan Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesi, Ürdün delegasyonunun zirvedeki katılımına dikkati çekti.

Gazete zirveye Ürdün Kralı 2. Abdullah ile beraber kardeşleri Faysal, Ali, Hamza ve Haşim'in de katıldığını yazdı.

"İSTANBUL ZİRVESİ, KUDÜS'ÜN STATÜSÜNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞİ REDDETTİ"

Suudi Arabistan'ın Şarkul Evsat gazetesi de zirveyle ilgili haberinde "İstanbul Zirvesi, Kudüs'ün statüsünde herhangi bir değişikliği reddetti" başlığını kullandı.

Er-Riyad gazetesi konuya ilişkin haberini "İslam Zirvesi'nde Filistinlilere uluslararası koruma talebi" manşetiyle verdi.

Kuveyt'in El-Kabes gazetesi de Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarına yer verdi.

Cezayir'in Eş-Şuruk, Ürdün'ün Es-Sebil ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) El-Halic gazeteleri de İİT Olağanüstü Zirvesi'nin süreç ve sonuç bildirisini özel sayı ile ele aldı.