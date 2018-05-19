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'da düştü

'nın başkenti Havana'da kalkıştan hemen sonra düştü. Küba Havayollarına ait tipi yolcu uçağı, Jose Marti Havalimanı'nda kalkıştan kısa süre sonra düştü. 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğu açıklandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 20:52 Güncelleme Tarihi: 19.5.2018 01:36
Küba'da yolcu uçağı düştü

Yetkililer, Havana'dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve 104 yolcu ile 9 mürettebat taşıyan uçağın, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra düştüğünü belirtti.

'nın resmi gazetesi Granma, 113 kişinin bulunduğu düşen uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedavi altına alınan bu kişilerin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Küba'da düşen uçağın enkaz bölgesinden ilk görüntüler

Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in de olay yerine gittiği kaydedildi.

Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı ifade edildi.

Küba'nın Artemisa kentinde geçen yıl bir askeri uçak düşmüş, kazada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'da da Santiago-Havana seferini yapan bir nın düşmesi sonucu 68 kişi hayatını kaybetmişti.

Küba'da yolcu uçağı düştü


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Küba'da yolcu uçağı düştü
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