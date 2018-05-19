Külleri 9 bin metreye ulaştı

ABD'nın Hawaii eyaletinde iki hafta önce faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'nda perşembe günü yerel saatle 04.15'te patlama meydana geldi. Patlamanın hemen ardından adadaki volkan gözlem merkezi ve ulusal park boşaltıldı. Gözlemevindekiler yanardağın faaliyete devam edeceğini bildirdi. Hawaii'deki aktif üç yanardağdan biri olan Kiauea'nın lava gölünün alçaldığı ve bunu gaz ve külün dışarıya çıkmasına neden olan patlamaların takip ettiği belirtildi. Hawaii Acil Durum Kurumu, küllerden etkilenen yerleşim birimlerindekilere evlerinden çıkmamalarını tavsiye etti. En son 1924'te patlayan ve 1983'ten bu yana püsküren Kilauea'da son haftalarda yaşanan ilk patlamada
lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi tahliye edilmişti. Yetkililer, Leilani Estates bölgesinde 26 evin yıkıldığını, 4 yapının lav altında kaldığını açıklamıştı.