Ünlü Fransız restoranda ırkçı uygulama iddiaları

BuzzFeed adlı internet haber sitesinde, başkent Paris'in 8. bölgesindeki "L'Avenue" isimli restoranın, Müslüman, Afrikalı ve Arap müşterilere karşı tutumuna yönelik haber tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"MÜSLÜMANLARI GERİ ÇEVİRİN" TALİMATI

Restoranda daha önce çalışan rezervasyon ve müşteri ilişkileri görevlilerinin görüşlerine yer verilen habere göre, Arapça isimlerle yapılan rezervasyon taleplerinin geri çevrilmesi, zorunlu durumlarda ise restoranın üst katında veya görünmeyen bir bölümünde yer verilmesi istendi.

İÇ YAZIŞMALARA YER VERİLDİ

Haberde ayrıca Ortadoğu'dan gelen turistlerin rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi için özen gösterilmesi yönünde iç yazışmalara da yer verildi.

Uygulamanın skandal olduğunu savunan çok sayıda kişi, ırkçı, ayrımcı ve İslam karşıtı tutum nedeniyle yetkilileri göreve çağırırken, Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, konuyla ilgili soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.

FRANSA POLİSİNDEN SKANDAL ÇAĞRI

Fransa'da hakların savunucusu statüsüyle insan hakları, eşitlikler ve devlet-vatandaş ilişkileri hakkında anayasal yetkiye sahip Ombudsman Toubon, restoran hakkında başörtülülere, Afrikalı veya Mağrip kökenlilere ve fiziki görünüşüne göre ayrımcılık yapıldığı yönünde şikayetler alındığını ve soruşturma açılmasına karar verildiğini belirtti.

BELEDİYEDEN SUÇ DUYURUSU ADIMI

Ayrımcılıkla mücadeleden sorumlu Paris Belediye Başkan Yardımcısı Helene Bidard da konuyu yargıya taşıma yönünde bir adım atıldığını ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

FRANSA'DA CAMİ DERNEĞİNE SALDIRI

İddiaların "kabul edilemez" olduğunu belirten Bidard, eski çalışanların ifşaatları ve BuzzFeed'de yer alan haber doğrultusunda belediye olarak savcılığın olayı soruşturması için harekete geçtiklerini kaydetti.

IRKÇI VE AYRIMCI FİKİRLER...

Fransa'da yabancılar, Müslümanlar ve Afrika kökenlilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığıyla ilgili şikayet ve iddialarda son dönemde artış olduğu belirtiliyor. Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonunun (CNCDH) raporuna göre, Fransız halkının yüzde 41'i çeşitli derecelerde ırkçı ve ayrımcı fikirlere sahip olduğunu kabul ediyor.