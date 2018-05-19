Venezüella lideri Diriliş hayranı çıktı

Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun "Diriliş Ertuğrul
" hayranı olduğu oraya çıktı. TRT
'de yayımlanan dünya çapında üne kavuşan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı Twitter'dan Maduro'nun börk şapkası takıp Kayı Boyu'nun tamgasının yer aldığı bayrağı tutarak poz verdiği fotoğrafları paylaştı. Bozdağ fotoğrafa, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" notunu düştü. Bozdağ'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.