Abbas'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan İstişari Hastanesi yetkililerinden yapılan açıklamada, Abbas'ın kalp cerrahisi bölümünde bulunduğu ve ateşinde artış yaşandığı için tedbir amaçlı bir günden fazla tıbbi gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Yetkililer, Abbas'ın durumunun stabil olduğu ve herhangi bir tehlikenin bulunmadığını kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın son bir hafta içinde üçüncü kez olmak üzere bugün hastaneye kaldırılmış, bazı kalp testlerinden geçirilmişti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar geçiren Filistin Devlet Başkanı, 14 Mayıs'ta da kulağından basit bir operasyon geçirmek üzere Ramallah'taki bir başka hastaneye yatırılmıştı.

Abbas, şubat ayındaki ABD ziyareti sırasında da Baltimore kentindeki bir hastanede sağlık kontrolünden geçmişti.