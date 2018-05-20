Büyük aşka masal gibi düğün

İngiltere
Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve 6. sıradaki vasisi Prens Harry
, bir süredir dünya basınının gündeminden düşmeyen düğünü ile dün evlendi. Galler Prensi Harry (33) ile ABD'li film yıldızı nişanlısı Meghan Markle
(36), olağanüstü güvenlik önlemleri altında düzenlen ve maliyeti 45 milyon sterline ulaşan rüya gibi bir törenle dünya evine girdi. "Amerikalı Prenses'e modern masal düğünü" yorumları yapılan ve bu yılın en çok beklenen düğünü tarihi Windsor Şatosu
'nun içindeki St George Şapeli'nde gerçekleştirildi. 1.5 yıldır Prens Harry ile birlikte olan Meghan düğüne annesi ile birlikte geldi. Prens Harry ise düğünün yapıldığı yere ağabeyi Prens William
ile birlikte girdi. 2 BİN 640 DAVETLİ
St. George Şapel'de kıyılan nikahın ardından atlı arabayla Windsor sokaklarında dolaşarak halkı selamladı. Selamlama törenini 100 binden fazla kişi canlı izledi. Nikahın ardından St. George Şapeli'nin kapısından çıkan Prens Harry ve Markle, birbirlerini öptü. Yaklaşık bin 200 kişinin Windsor Castle'da izleme şansı bulduğu düğün için 200 davetli Prens Harry'nin çalıştığı derneklerden, 610 kişi Windsor Castle Cemiyeti ve St. George's Şapeli üyelerinden seçildi. Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland, nikah sırasında gözyaşlarına boğuldu. Meghan'ın kalp ameliyatı olduğu açıklanan babası Thomas Markle düğüne katılmadı.
Kraliçe 2. Elizabeth, torunu Prens Harry'nin düğününe yeşil bir kıyafetle katıldı. Cambridge Düşesi Kate Middleton ise düğüne oğlu Prens George
ve kızı Prenses Charlotte ile birlikte geldi. Nikah boyunca kayınpederi Prens Charles
ve eşi Camilla Parker'la birlikte oturdu.
Yaklaşık 4 kilometrelik bir alanda her köşe başına bir keskin nişancının yerleştirildiği düğünde terör saldırısı endişesine yol açabileceği gerekçesiyle konfeti kullanımı yasaklandı. Windsor Şatosu ve çevresi 30 milyon sterline mal olan demir ağlarla örüldü. SUSSEX DÜKÜ VE DÜŞESİ
İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth, düğün töreni öncesi çifte vereceği yeni ün anları açıkladı. Kraliçe, çiftin bundan böyle Prens Harry Sussex Dükü ve müstakbel eşi Meghan Markle'ın da Sussex Düşesi olarak ilan etti.