24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Buna göre listede belli olan isimler şöyle:

İSTANBUL 1. ADAYLARI

1-Akif Hamzaçebi

2- Gamze Akkuş İlgezdi

3- Onursal Adıgüzel

4-Fethi Açıkel

5- Gürsel Tekin

6-İlhan Kesici

7- Oğuz Kağan Salıcı

8-Mahmut Tanal

9- İbrahim Kaboğlu

10- Sera Kadıgil



İSTANBUL 2. BÖLGE ADAYLARI

1-Enis Berberoğlu

2-Aykut Erdoğdu

3-Tuncay Özkan

4-Yunus Emre

5-Sezgin Tanrıkulu

6-Yüksel Mansur Kılıç

7-Gökan Zeybek

8-Işık Öğütçü



İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI

1- Erdoğan Toprak

2- Engin Altay

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5-Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Erdoğan

8- Gülizar Emacan

9- Saadet Kontenjanı

10- Turan Hançerli

11- Ali Çeşmeci



ANKARA 1'İNCİ BÖLGE

1- Tekin Bingöl

2- Levent Gök

3- Ali Haydar Hakverdi

4- Bülent Kuşoğlu

5-Gamze Taşçıer



ANKARA 2'NCİ BÖLGE

1- Nihat Yeşil

2- Yıldırım Kaya

3- Semra Dinçer



ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE

1- Haluk Koç

2- Murat Emir

3- Ahmet Ersen Özsoy

4- Servet Ünsal



İZMİR 1'İNCİ BÖLGE

1 - Murat Bakan

2 - Selin Sayek Böke

3 - Özcan Purçu

4 - Kani Beko

5 - Mehmet Ali Çelebi

6 - Tacettin Bayır

7 - Ednan Arslan

8 - Sefer İpekli

9 - Kazım Umdular

10 - Nilay Kökkılınç

11 - Ezgi Deniz Urunga

12 - Devrim Barış Çelik



İZMİR 2'NCİ BÖLGE

1- Kemal Kılıçdaroğlu

2 - Ünal Çeviköz

3 - Kamil Okyay Sındır

4 - Atila Sertel

5 - Sevda Erdan Kılıç

6 - Mahir Polat

7 - Bedri Serter

8 - İdris Yavuz Yılmaz

9 - Ali Engin

10 - Salih Özçiftçi

11 - Mehmet Birlik

12 - Ebru Okay



ANTALYA

1- Deniz Baykal

2-Çetin Osman Budak

3- Rafet Zeybek



ADANA

1- Ayhan Barut

2- Orhan Sümer

3- Müzeyyen Şevkin

4- Burhanettin Bulut

5- Oya Tekin



BOLU

1- Tanju Özcan



BİLECİK

1- Yaşar Tüzün



HATAY

1- Servet Mollaoğlu

2- Nermin Yıldırım

3- Serkan Topal

4- Mehmet Fatih Turan



KOCAELİ:

1- Haydar Akar

2- Fatma Kaplan Hürriyet

3- Tahsin Tarhan



MALATYA

1- Veli Ağbaba

2- Hulisi Porgalı



MUĞLA:

1- Mürsel Alban

2- Suat Özcan

3- Burak Erbay

4- Süleyman Ayyılmaz



SİVAS:

1- Ulaş Karasu



TOKAT:

1- Kadim Durmaz



TUNCELİ:

1- Polat Şaroğlu

2- Mesut Coşkun



ZONGULDAK

1 - Ünal Demirtaş

2 - Deniz Yavuzyılmaz

3 - Umut Başoğlu

4- Merve Kır

5 - Çiğdem Şekerci