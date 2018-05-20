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'nin milletvekili aday listesi belli oldu

genel seçimlerinde 'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. Listede tutuklu vekil Enis Berberoğlu'nun 2. 1. sıradan, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in ise Konya’dan 1. sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının ardından CHP’nin milletvekili adayları belli oldu. Listede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'den aday oldu, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Antalya'dan, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday oldu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında da ismi geçen, eski bakan ve AK Parti’nin kurucu isimleri arasında bulunan Abdüllatif Şener de Konya’dan 1. sıradan aday gösterildi. İstanbul 3. bölge 1. sıradan, Akif Hamzaçebi ise İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday oldu. Seçim bildirgesini 24 Mayıs Perşembe günü ATO Congresium'da yapacak olan CHP, aynı gün milletvekili adaylarını da kamuoyuna tanıtacak.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2018 23:40 Güncelleme Tarihi: 20.5.2018 23:50
CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu

genel seçimlerinde 'nin milletvekili aday listesi belli oldu. Buna göre listede belli olan isimler şöyle:

İSTANBUL 1. ADAYLARI
1-Akif Hamzaçebi
2- Gamze Akkuş İlgezdi
3- Onursal Adıgüzel
4-Fethi Açıkel
5-
6-İlhan Kesici
7- Oğuz Kağan Salıcı
8-Mahmut Tanal
9- İbrahim Kaboğlu
10- Sera Kadıgil

İSTANBUL 2. BÖLGE ADAYLARI
1-Enis Berberoğlu
2-Aykut Erdoğdu
3-Tuncay Özkan
4-Yunus Emre
5-Sezgin Tanrıkulu
6-Yüksel Mansur Kılıç
7-Gökan Zeybek
8-Işık Öğütçü

İSTANBUL 3. BÖLGE ADAYLARI
1-
2-
3-
4- Zeynel Emre
5-Sibel Özdemir
6- Özgür Karabat
7- Turan Erdoğan
8- Gülizar Emacan
9- Saadet Kontenjanı
10- Turan Hançerli
11- Ali Çeşmeci

ANKARA 1'İNCİ BÖLGE
1- Tekin Bingöl
2- Levent Gök
3- Ali Haydar Hakverdi
4- Bülent Kuşoğlu
5-Gamze Taşçıer

ANKARA 2'NCİ BÖLGE
1- Nihat Yeşil
2- Yıldırım Kaya
3- Semra Dinçer

ANKARA 3'ÜNCÜ BÖLGE
1- Haluk Koç
2- Murat Emir
3- Ahmet Ersen Özsoy
4- Servet Ünsal

İZMİR 1'İNCİ BÖLGE
1 - Murat Bakan
2 - Selin Sayek Böke
3 - Özcan Purçu
4 - Kani Beko
5 -
6 - Tacettin Bayır
7 - Ednan Arslan
8 - Sefer İpekli
9 - Kazım Umdular
10 - Nilay Kökkılınç
11 - Ezgi Deniz Urunga
12 - Devrim Barış Çelik

İZMİR 2'NCİ BÖLGE
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2 - Ünal Çeviköz
3 - Kamil Okyay Sındır
4 - Atila Sertel
5 - Sevda Erdan Kılıç
6 - Mahir Polat
7 - Bedri Serter
8 - İdris Yavuz Yılmaz
9 - Ali Engin
10 - Salih Özçiftçi
11 - Mehmet Birlik
12 - Ebru Okay

ANTALYA
1- Deniz Baykal
2-Çetin Osman Budak
3- Rafet Zeybek

ADANA
1- Ayhan Barut
2- Orhan Sümer
3- Müzeyyen Şevkin
4- Burhanettin Bulut
5- Oya Tekin

BOLU
1- Tanju Özcan

BİLECİK
1- Yaşar Tüzün

HATAY
1- Servet Mollaoğlu
2- Nermin Yıldırım
3- Serkan Topal
4- Mehmet Fatih Turan

KOCAELİ:
1- Haydar Akar
2- Fatma Kaplan Hürriyet
3- Tahsin Tarhan

MALATYA
1- Veli Ağbaba
2- Hulisi Porgalı

MUĞLA:
1- Mürsel Alban
2- Suat Özcan
3- Burak Erbay
4- Süleyman Ayyılmaz

SİVAS:
1- Ulaş Karasu

TOKAT:
1- Kadim Durmaz

TUNCELİ:
1- Polat Şaroğlu
2- Mesut Coşkun

ZONGULDAK
1 - Ünal Demirtaş
2 - Deniz Yavuzyılmaz
3 - Umut Başoğlu
4- Merve Kır
5 - Çiğdem Şekerci

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CHP'nin milletvekili aday listesi belli oldu
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