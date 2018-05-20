Gazze’de şehit sayısı 65 oldu

İsrail
ablukası altındaki Gazze
Şeridi'nde, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs
'e taşıdığı 14 Mayıs gününden beri yaşanan katliamlarda yaralanan 3 Filistinli daha şehit oldu. Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine katılan ve sınır bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve dün sabah hayata gözlerini yuman kişilerin kimlikleri Muin Abdulhamid es Sai (58) ve Muhammed Mazin Uleyyan (20) olarak açıklandı. Uleyyan ve Sâi'nin şehadetiyle pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 65'e yükselirken, yaralıların sayısı 3 bini geçti.