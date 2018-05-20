İkizlere anne karnında tedavi

Almanya
'da
abileri ter bezleri ve diş etlerinin düzgün gelişimine engel olan bir genetik hastalık
tan muzdarip ikizler
, ilk kez yapılan bir yöntemle henüz anne karnındayken bu hastalıktan arındırıldı. İkizlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soy isimlerinin gizli kalmasını isteyen Corinna ve Tobias çiftinin ilk oğlu Joshua, 2 yaşına gelip de hala dişleri çıkmaması üzerine genç çift doktora başvurdu ve oğullarında hayati tehlikeye yol açan bir genetik hastalık olduğunu öğrendi. Hastalık yüzünden vücudun kendini soğutma sisteminin çalışmadığını söyleyen Corina, bir süre sonra ikizlere hamile kaldı. Yapılan tetkiklerde ikizlerin de aynı genetik hastalığı taşıdığı belirlendi. Anne karnındayken yapılan bir tedaviyle ikizler hastalıktan arındırıldı. Anne Corina, "İkizlerin araba koltuklarındaki teri görünce büyük sevinç yaşadık. Abilerini aksine istedikleri kadar koşup güneşte kalabiliyorlar" dedi.