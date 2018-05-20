Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Irak’ta sonuçlar resmileşti Sadr’ın zaferi teyid edildi

’ta sonuçlar resmileşti ’ın zaferi teyid edildi

Giriş Tarihi: 20.5.2018
Irak’ta sonuçlar resmileşti Sadr’ın zaferi teyid edildi
'ta 12 Mayıs günü gerçekleşen genel lerin kesin sonuçlarını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Şii lider Mukteda es 'ın desteklediği koalisyonun birinciliğini teyid etti. Kesin sonuçlara göre Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili kazanırken komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonunun 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar el İbadi başkanlığındaki Nasır koalisyonu da 42 sandalye ile üçüncü oldu. Türkmenler ise 'te 3 sandalye kazandı. liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 25, Kürdistan Yurtseverler Birliği 17, Goran da 5 sandalye elde etti.

TÜRKMENLER İMZA TOPLUYOR
Irak seçimlerine şaibe karıştığı iddiasıyla seçim gününden beri protestolarını sürdüren Türkmenler, durumu Birleşmiş Milletler'e taşımak için imza kampanyası başlattı. İki gün içinde 160 bin imzaya ulaşan ve sayının 200 bini geçmesini bekleyen Türkmen yetkililer, seçimlerdeki hileyi tüm dünyaya duyuracaklarını söyledi. Türkmenler, Kerkük gibi yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Irak’ta sonuçlar resmileşti Sadr’ın zaferi teyid edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN