Irak’ta sonuçlar resmileşti Sadr’ın zaferi teyid edildi

Irak
'ta
12 Mayıs günü gerçekleşen genel seçim
lerin kesin sonuçlarını açıklayan Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Şii lider Mukteda es Sadr
'ın desteklediği koalisyonun birinciliğini teyid etti. Kesin sonuçlara göre Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 milletvekili kazanırken Haşdi Şabi
komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonunun 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar el İbadi başkanlığındaki Nasır koalisyonu da 42 sandalye ile üçüncü oldu. Türkmenler ise Kerkük
'te 3 sandalye kazandı. Mesud Barzani
liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 25, Kürdistan Yurtseverler Birliği 17, Goran da 5 sandalye elde etti. TÜRKMENLER İMZA TOPLUYOR
Irak
seçimlerine şaibe karıştığı iddiasıyla seçim gününden beri protestolarını sürdüren Türkmenler, durumu Birleşmiş Milletler'e taşımak için imza kampanyası başlattı. İki gün içinde 160 bin imzaya ulaşan ve sayının 200 bini geçmesini bekleyen Türkmen yetkililer, seçimlerdeki hileyi tüm dünyaya duyuracaklarını söyledi. Türkmenler, Kerkük gibi yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.