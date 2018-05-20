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diye aldı ama çıktı

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Giriş Tarihi: 20.5.2018
Köpek diye aldı ama tilki çıktı
'de ismi sadece olarak açıklanan bir kadının başına gelen ilginç olay dünya basınında geniş yer buldu. Çıkan haberlere göre Wang, bir pet shop'tan satın aldı. Japon Spitz cinsi olan köpeğini çok severek büyüten Wang, kısa süre sonra büyük bir şok yaşadı. 3 aylık olan köpeğinin havlamamasından, köpek mamaları yememesinden ve tüylerinin farklılaşmasından şüphelenen kadın soluğu veterinerde alınca şoke edici gerçek ortaya çıktı. Wang'ın köpek diye beslediği hayvanın aslında bir olduğu tespit edildi. Tilkinin koruma altına alındığı açıklandı.
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Köpek diye aldı ama tilki çıktı
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