Köpek diye aldı ama tilki çıktı

Çin
'de
ismi sadece Wang
olarak açıklanan bir kadının başına gelen ilginç olay dünya basınında geniş yer buldu. Çıkan haberlere göre Wang, bir pet shop'tan köpek
satın aldı. Japon Spitz cinsi olan köpeğini çok severek büyüten Wang, kısa süre sonra büyük bir şok yaşadı. 3 aylık olan köpeğinin havlamamasından, köpek mamaları yememesinden ve tüylerinin farklılaşmasından şüphelenen kadın soluğu veterinerde alınca şoke edici gerçek ortaya çıktı. Wang'ın köpek diye beslediği hayvanın aslında bir tilki
olduğu tespit edildi. Tilkinin koruma altına alındığı açıklandı.