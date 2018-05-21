Bosna'da FETÖ yapılanmasıyla ilgili flaş detaylar...

-15 Temmuz darbesinden sonra Bosna Hersek'te FETÖ ile mücadelede bazı adımlar atıldı. Ancak örgüt hala bu ülkede güçlü. Bunun anlamı nedir?

İşin kolaycılığına kaçıp, sorunuza şu yanıtı verebilirim: Bosna Hersek'teki devlet mekanizmaları çok karmaşık bir yapıya sahiptir. Boşnaklar, Hırvat ve Sırplardan bağımsız hareket edemedikleri için beklediğimiz haberleri veremiyorlar. Ya da şunu da söyleyebilirim: Bu ülkedeki FETÖ'cüler, diğer birçok ülkede olduğu gibi, okulları hülle yoluyla önce bir Amerikalı sonra İngiliz bir şirkete devrettiler.

Bosna Hersek'te, ele başlarından bir kısmı firar etmiş olsa da, diğer ülkelerden gelen ya da yıllardır bu ülkede ikamet eden birçok FETÖ'cü var. Özellikle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Ilıca (Ilidza) semtinde kum gibi FETÖ'cü kaynıyor. Kosova'da düzenlenen son operasyondan sonra artık başlarını dışarı çıkaramıyorlar. Bununla birlikte Başçarşı semtinde ticaretle uğraşan pek çok FETÖ'cü bulunuyor.

-Bosna Hersek'teki FETÖ faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?

Bosna Hersek'te FETÖ'ye bağlı olarak faaliyet yürüten kuruluşlar: Bosna Sema Eğitim Kurumları'na bağlı kolejler ve Burch Üniversitesi, Hikmet Yayınevi (IK Hikmet d.o.o), Fidan Tour d.o.o, Novo Vrijeme (Yeni Zaman) gazetesi ve Umut Kaynağı Vakfı (Fondacije Izvor nade).

Bu kuruluşlardan bazıları, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, güya kapandı ya da el değiştirdi. Mesela, Fidan Tour kapandı ve sahibi Ali Dokumacı bu ülkeyi terk etti.

Fidan Tour, FETÖ'nün kendisi açısından önemli bulduğu avukatlar, hâkimler, savcılar, akademisyenler, işadamları ve politikacılar ile temas kurmak adına, Bosna ile Türkiye arasında geziler düzenledi.

Saraybosna Yabancılar Şubesi eski Müdür Yardımcısı İzet Nizam ve Biyelyina'nın Sırp Polis Şefi Laziç ve oğlu Tomislav Laziç'in, bu 'imkândan' faydalananlar arasında yer aldığı söyleniyor.

Hikmet Yayınevi Müdürü Mehmet Karslı ve Bosna Sema Eğitim Kurumları eski Müdürü Mehmet Mutlu ortadan kayboldular. Mehmet Mutlu, bugünlerde, vaktini Kosova'da paketlenen vatansız hainler için 'retweet' yaparak geçiriyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından ABD merkezli "Global Education" isimli kuruma satılan "Bosna Sema" Eğitim Kurumları, bir süre önce de İngiliz "Richmond Park Education" isimli başka bir kuruma devredildi.

-Bosna Hersek'teki FETÖ okulları hala faaliyette mi?

Yıllarca ay-yıldızlı bayrağın altında, hilalin gölgesinde tüm imkânlardan yararlanan FETÖ'cüler, ilk fırsatta haçın altına gizlendiler. Bosna Hersek'teki tüm FETÖ eğitim faaliyetlerinin çatı kuruluşu Bosna Sema Eğitim Kurumları, 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca, ABD merkezli Global Education isimli firmaya satıldı. Bu numara tutmayınca, bir başkasına geçildi. Okullar, güya, İngiltere merkezli Richmond Park Education'a devredildi.

Şu tevafuka bakın: Richmond Park Education Müdürü Mehmet Kolukısa, Danimarka'daki Özel Hay Koleji'nin eski müdürüdür. Temsilcileri Fatih Cingöz de, Irak'ın Erbil şehrindeki, Feza Eğitim Kurumları'nın eski yöneticisidir. Elbette her iki okul ve her iki isim de FETÖ bağlantılıdır.

FETÖ, önemli pozisyonlardaki kişilere ulaşmak için, bu okullardaki öğrencileri de kullandı. Öğrencilerin aileleri ile öğretmen-veli ilişkisinin ötesinde bir bağlantı kuruldu. Mesela, Sosyal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Zlatko Lagumciya ve Saraybosna Kantonu Teftiş eski Başkanı Heni-Erduan Çesir'e bu şekilde ulaşıldı.

-FETÖ'nün parayı çok sevdiği, 'himmet' adı altında vakıflar üzerinden para akışını kontrol ettiği biliniyor. Bosna Hersek'te durum nedir?

Umut Kaynağı Vakfı (Fondacije Izvor nade), yardım faaliyetleri görüntüsü altında, FETÖ'ye destek çalışmaları yürütüyor. Her Ramazan ayında, cami cemaatlerine yönelik, FETÖ iftarları düzenliyor. Umut Kaynağı Vakfı'nın yönetimi, Harun Tursanoviç'ten, Tarik Agetoviç'e geçti.

Umut Kaynağı Vakfı, yaz okulu adı altında FETÖ kampları düzenliyor. Yaz okullarının ücreti görünüşte 300 Euro. Ancak FETÖ, kendisine destek veren imamlara teşekkür mahiyetinde, her cemaatten 5-7 arası çocuğu ücretsiz olarak yaz okuluna kabul ediyor. Elbette, imamların gönderdikleri dışında, bu organizasyonlara ücretli katılan çocuk bulunmuyor.

-FETÖ'nün Makedonya ve Bulgaristan gibi birçok Balkan ülkesinde basın yayın sektörüne el attığı biliniyor. Bosna Hersek'te durum nedir?

Makedonya ve Bulgaristan'da FETÖ yayın organı Zaman gazetesi yayınlarına devam ediyor. Benzer bir durum Bosna Hersek için de geçerlidir. Ancak bu ülkede çıkardıkları haftalık gazetenin ismi Novo Vrijeme yani Yeni Zaman'dır. Geçmişte haftalık matbu olarak yayınlanan gazete şimdilerde web sitesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Novo Vrijeme gazetesi genel yayın yönetmeni Orhan Hadzagiç'tir.

Türkiye mezunu olan Orhan Hadzagiç, her taşın altından çıkıyor desek, abartmış olmayız. 2011 yılında İstanbul'da, dönemin Zaman gazetesi önünde; Bosna Sema Eğitim Kurumları basın sözcüsü olarak, Mehmet Mutlu ve Ali Dokumacı ile birlikte, Bosna Hersek yöneticilerinin ofislerinde; 2012 yılında Saraybosna'da, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile verdiği pozlar hafızalarımızdaki yerini koruyor.

-FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yerel destekçileri kimler?

Bosna Hersek'te FETÖ'ye maddi destek verdikleri ileri sürülen isimlerin en başında bir dönem Hikmet Yayınevi Müdürü olan Latif Hadziç yer alıyor. Diğer isimler arasında, ülkede tanınan birçok isim var: Domoinvest LTD patronu Mimar-Plancı Enes Haşimbegoviç, Dell temsilcisi DISTI d.o.o şirketi patronu Eldin Kunto.

Bir de bu isimler var: Rama-Glass, HANO d.o.o ve HANO Trans.'ın patronu ve İnşaat Mühendisi Nahid Hasanbegovic. Mazda temsilcisi Connecta d.o.o patronu Senad Sefiç, Bosna Hersek Futbol Federasyonu Gorazde Temsilcisi ve Senigor LTD firması patronu Senad İslam.

Bosna Hersek'te FETÖ ile irtibatlı olduğu ileri sürülen siyasi partilerin en başında Daha İyi Bir Gelecek İçin İttifak Partisi-SBB yer alıyor. Bu iddiayı destekleyen en önemli işaretlerden birisi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Bosna Hersek'e düzenlediği seyahate en yüksek sesle karşı çıkan partinin SBB olmasıdır. SBB Genel Başkan Yardımcısı Adisa Omerbegoviç Arapoviç, Sayın Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti ile ilgili bir soruya şu cevabı vermişti: "Bu kötü bir mesaj. Biz hiç haber vermeden ziyarete gelinecek tebaa değiliz."

Aklınıza şu soru gelmiş olabilir: "Cumhurbaşkanımızın Bosna Hersek ziyaretine karşı olması, bu partiyi neden FETÖ destecisi yapsın?" O halde şunu da söyleyelim SBB Genel Başkan Yardımcısı Adisa Omerbegoviç Arapoviç, aynı zamanda FETÖ okulu Uluslararası Burch Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapmaktadır.