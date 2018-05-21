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Çipras: mali hedeflerini tutturacak

Başbakanı Bakanlar Kurulu'nda yaptığı açıklamada Yunanistan'ın önümüzdekiyıllarda mali hedeflerini tutturacağını 2019'a açık vermeyeceklerini söyledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 15:52
Çipras: Yunanistan mali hedeflerini tutturacak

Başbakanı , Bakanlar Kurulu'nda yaptığı konuşmada Yunanistan ve yabancı kreditörlerinin Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda mali hedeflerini tutturacağı ve 2018 ile 2019'da açık verilmeyeceği konusunda görüşbirliği içinde olduklarını söyledi.

2018 VE 2019'DA MALİ AÇIK OLMAYACAK

Çipras, kurtarma programı sonrası için 4 yıllık stratejinin sunumu öncesinde konuşan Çipras, "Tüm tarafların tahminleri, Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda mali hedeflerini tutturacağı konusunda örtüşüyor; 2018 ve 2019'da mali açık olmayacağı teyit edildi" diye konuştu.
Euro Bölgesi maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programında sağladığı ilerlemeyi Haziran ayında görüşecekler.

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Çipras: Yunanistan mali hedeflerini tutturacak
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