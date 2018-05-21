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'yı casuslukla suçlayan Trump soruşturma istedi

Başkanı 2016 başkanlık lerinde yürüttüğü kampanyaya tarafından müdahale edilip edilmediğinin soruşturulması için 'na resmi başvuruda bulunacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 12:35
FBI'yı casuslukla suçlayan Trump soruşturma istedi

Başkanı Twitter paylaşımında 'ndan 2016 başkanlık i kampanyasının, ya da Obama yönetimi altındaki Adalet Bakanlığı tarafından izlenip izlenmediğinin soruşturulmasını istedi.

"YARIN RESMİ OLARAK BAŞVURUDA BULUNACAĞIM"

Trump mesajında, "Buradan talep ediyorum, yarın resmi olarak da başvuruda bulunacağım. Adalet Bakanlığı, FBI tarafından Trump seçim kampanyasına dönük, siyasi nedenlerle bir sızma veya soruşturma gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemelidir ve eğer gerçekleştiyse bunun Obama yönetiminde yer alan kişilerin isteğiyle yapılıp yapılmadığı soruşturulmalıdır" ifadesini kullandı.



TRUMP VE AVUKATI İDDİALARINI KANITLAYAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta en az bir FBI çalışanının kampanya ekibine sızmış olabileceğini iddia etmişti. Ancak ne Trump ne de avukatı şimdiye kadar bu iddiaya bir kanıt gösteremediler.

'un eski Belediye Başkanı Ruddy Giuliani, Amerikan CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada kendisinin de Trump'ın da böyle bir girişimin gerçekten yaşanıp yaşanmadığını bilmediklerini söyledi.

FBI eski Başkanı Robet Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin ile olan bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017'de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti.

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FBI'yı casuslukla suçlayan Trump soruşturma istedi
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