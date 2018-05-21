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Paraguay'ın büyükelçiliğini 'e taşımasını kınadı

, ve Guatemala'nın ardından ülkesi Paraguay'ın da 'deki büyükelçiliğini 'e taşımasını kınadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 14:49
Filistin Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, atılan atım "uluslararası kanunların ihlali" olarak tanımlandı.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de Paraguay'ın 'deki büyükelçiliğini 'e taşımasına tepki gösterdi.

Aşravi yaptığı yazılı açıklamada, "Atılan bu sorumsuz adım, uluslararası kararlara yönelik açık bir ihlaldir." ifadesini kullandı.

Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'e "kararından vazgeçmesi" çağrısında bulunan Aşravi, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkeler ile uluslararası kanunlara saygı gösteren tüm devletlerden "İsrail'i destekleyen ülkelerle ilişkilerini kesmelerini" istedi.

ülkesi Paraguay, bugün yapılan resmi törenin ardından Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan üçüncü ülke oldu.

'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın da katıldığı törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD'nin ardından 16 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

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Filistin Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı
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