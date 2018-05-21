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'da yabani mantar si: 11 ölü

devlet televizyonuna konuşan Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Muhammed Mehdi Guya, ülke genelinde yabani mantar yiyen 11 kişinin ğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 16:20
İran'da yabani mantar zehirlenmesi: 11 ölü

'da yabani mantar yiyen 11 kişinin ği bildirildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 230 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Kermanşah, Kürdistan, Hemedan, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde 800'ün üzerinde yabani mantara bağlı vakasının görüldüğünü aktaran Guya, 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 230 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Son yağmurlarla birlikte yabani mantar zehirlenmelerinde artış görüldüğünü ifade eden Guya, zehirli mantarların görünümlerinin yenebilir olanlara çok benzediğini birbirlerinden ayırmanın mümkün olmadığını belirterek vatandaşları sadece marketlerde satılan kültür mantarını almaları konusunda uyardı.

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İran'da yabani mantar zehirlenmesi: 11 ölü
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