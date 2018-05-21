İran'da yabani mantar zehirlenmesi: 11 ölü

İran'da yabani mantar yiyen 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 230 KİŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Kermanşah, Kürdistan, Hemedan, Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde 800'ün üzerinde yabani mantara bağlı zehirlenme vakasının görüldüğünü aktaran Guya, 11 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 230 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Son yağmurlarla birlikte yabani mantar zehirlenmelerinde artış görüldüğünü ifade eden Guya, zehirli mantarların görünümlerinin yenebilir olanlara çok benzediğini birbirlerinden ayırmanın mümkün olmadığını belirterek vatandaşları sadece marketlerde satılan kültür mantarını almaları konusunda uyardı.