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'dan ABD'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin yeni İran politikası ve yapılacak yaptırımlara dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 22:24
İran'dan ABD'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin yeni İran politikası ve yapılacak yaptırımlara dair açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Başkent Tahran'da konuşan Ruhani, dünya ülkelerinin bugün "ABD'nin dünya hakkında karar almasını kabul etmediğini" belirtti.

"SİZ KİM OLUYORSUNUZ DA İRAN HAKKINDA KARAR ALIYORSUNUZ?"

ABD'nin baskıyla kararlarını uygulatmak istediğini fakat ülkelerin bağımsız olduğunu ve bu durumu kabul etmediklerini dile getiren Ruhani, "Daha düne kadar casusluk merkezindeki kişi şimdi dışişleri bakanı olmuş. Ne yapılması gerektiğine karar veriyor. Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya hakkında karar alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı "eşi benzeri görülmemiş finansal baskı" ve "tarihteki en güçlü yaptırımların" uygulanacağını belirtmişti.

Pompeo, Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda İran'ın ekonomisini canlı tutmak için savaş vereceğini söylemişti.

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İran'dan ABD'ye sert tepki
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