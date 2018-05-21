İsrail askerleri Cenin'de 3 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin sabah erken saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin'de Filistinlilere ait bir evi kuşatmasına halkın tepki göstermesi üzerine gerilim yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle saldırdı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri 2 Filistinliyi gerçek mermiyle birini ise plastik mermiyle yaraladı. Onlarca Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilerin evlerine baskın yapıyor.