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askerleri Cenin'de 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin'in Cenin kentinde askerlerinin ateş açması sonucu 3 Filistinlinin yaralandığı, onlarcasının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 09:34
İsrail askerleri Cenin'de 3 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, askerlerinin sabah erken saatlerde işgal altındaki 'da yer alan Cenin'de Filistinlilere ait bir evi kuşatmasına halkın tepki göstermesi üzerine gerilim yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle saldırdı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri 2 Filistinliyi gerçek mermiyle birini ise plastik mermiyle yaraladı. Onlarca Filistinli göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilerin evlerine baskın yapıyor.

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İsrail askerleri Cenin'de 3 Filistinliyi yaraladı
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