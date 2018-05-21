‘İsrail, doktor olduğumu bilerek vurdu

Gazze
'deki
barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiler nedeniyle yaralananlara yardım için bölgeye giden Filistin
asıllı Kanadalı doktor Tarek Loubani, İsrailli bir keskin nişancının üzerindeki hastane yeşili kıyafetlere rağmen kendisini hedef alarak iki bacağından vurduğu anları CBC kanalına anlattı. 58 fazla Filistinli'nin Gazze sınırında şehit düştüğü 'Kanlı Pazartesi' günü Gazze sınırında toplanan kalabalığa yardım için bölgeye gittiğini söyleyen Loubani, sağlık görevlisi olduğunu belli etmek için Ontario'dan getirdiği hastane yeşili kıyafetlerini giydiğini ve buna rağmen iki bacağından birden vurulduğunu söyledi. Loubani, "İki ateş arasında kalmadım. Çevremdeki kimseye ateş açılmadı. Açık bir şekilde hedef alınmış ve vurulmuştum" diyen Loubani, "Evet bazı Filistinliler taş attı. Bazıları da lastik yaktı. Ancak ben hiçbir protestocunun silahlı olduğunu görmedim. Alandaki herkes barışçıldı" şeklinde konuştu.